خطأ قاتل من #الفيصلي عند تعاقده مع إبراهيم غالب

خطأ قاتل من #الفيصلي عند تعاقده مع إبراهيم غالب

2019/09/16
الساعة 4:33 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

حدثت مشكلة بين اللاعب إبراهيم غالب والنادي الفيصلي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد الطلب الذي تقدم به اللاعب من أجل فسخ عقده مع العنابي.

وتحدث فهد المدلج رئيس الفيصلي عن أزمة إبراهيم غالب قائلًا: كان هناك خطأ كبير في توقيع العقد مع “إبراهيم غالب” حيث تم التوقيع مع اللاعب واستلم مقدم العقد دون إجراء الكشف الطبي.

وأضاف المدلج: كان يفترض على اللاعب “إبراهيم غالب” قبل أن يرسل الإيميل بالرغبة في فسخ عقده بسبب العملية الجراحية التي سيجريها أن يعرض نفسه على الجهاز الطبي بالنادي أولًا.

وتابع رئيس الفيصلي: إبراهيم غالب إلى الآن في قائمة الفريق الأول كلاعب محترف في الفيصلي.

طالب اللاعب إبراهيم غالب إدارة الفيصلي بفسخ عقده ومغادرة النادي، بسبب استعداده للخضوع لعملية جراحية في الركبة ودخوله في فترة تأهيلية لمدة ستة أشهر.

وانتقل إبراهيم غالب لـ صفوف نادي الفيصلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، كصفقة انتقال حر من صفوف نادي النصر بعد نهاية موسم 2018-2019.

وقيل إن الفيصلي برئاسة فهد المدلج وافق في الفترة السابقة على طلب إبراهيم غالب لكن بشرط الحصول على 200 ألف ريال من اللاعب للموافقة على طلبه.

 


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