خطة إدارة #النصر تُهدد الفريق وتُقلق الجماهير

المواطن - محمد سمعه

تمر إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت حاليًا بفترة من التخبط وذلك بعد عدم التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، والاكتفاء فقط بالتعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم من صفوف نادي التعاون.

وكان سعد آل مغني العضو الذهبي بنادي النصر كشف سياسة الإدارة الحالية قائلًا: عبدالرحمن الحلافي قال أنا موقع مع فرانك ريبيري بديلًا لأحمد موسى أو أمرابط ولكن في الأخير قال ليس لدي إلا مليوني ريال.

وأضاف آل مغني: الحلافي سيلغي عقد بيتروس، أحمد موسى، وأمرابط في الفترة الشتوية لا أعلم عن السر وراء ذلك، وسبب مشكلتي مع إدارة النصر هي عشرة أجهزة آيفون .. لو كنت أعلم أنها ستسبب مشكلة كنت وقتها قدمت “مساويك” على الأقل كسبت منها أجرًا.

ويذكر أن الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة في الأهلي كان قال بأن إدارة النصر اهتمت بالسماح للمغربي نور الدين أمرابط بالانتقال للأهلي مقابل ضم سلمان المؤشر، لكن مدرب الأهلي السابق، برانكو إيفانكوفيتش رفض هذا المقترح.

ورفض الفرنسي فرانك ريبيري الانضمام إلى نادي النصر، وفضّل الانتقال لصفوف نادي فيورنتينا الإيطالي بعد رحيله عن صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني.

بالطبع رحيل البرازيلي بيتروس وأمرابط في يناير دون إيجاد البديل المناسب لهما قد يؤثر على الفريق الذي ينافس على لقب الدوري وكأس الملك في الموسم الجاري بالإضافة لبطولة السوبر السعودي أمام التعاون.