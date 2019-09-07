خطة جديدة من نابولي لمنع انتقال نجمه لـ ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي نابولي الإيطالي في تجديد عقد نجمه الإسباني فابيان رويز لاعب الوسط؛ لمنع انضمامه لـ نادي ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن ريال مدريد فشل في ضم فابيان رويز في الميركاتو الصيفي الأخير مقابل دفع 40 مليون جنيه إسترليني.

وكان نابولي تعاقد مع رويز مقابل خمس سنوات، ويتبقى له في العقد الحالي أربع سنوات، لكن نابولي يريد حذف قيمة الشرط الجزائي وزيادة راتبه السنوي إلى 207 مليون جنيه إسترليني.

ويذكر أن فابيان رويز انضم لـ صفوف نابولي في عام 2018 قادمًا من نادي ريال بيتيس الإسباني.

وسعى ريال مدريد في صيف 2019، لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن الأخير رفض.