خطوات سداد نصف فاتورة الكهرباء عبر تطبيق البنك

المواطن - الرياض

ردت السعودية للكهرباء على استفسار بشأن خطوات سداد نصف إجمالي مبلغ الفاتورة عبر تطبيق البنك.

وأوضحت الكهرباء أنه أولًا يتم اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة في تطبيق البنك، ثم اختيار الشركة السعودية للكهرباء، وبعدها إدخال رقم الحساب.

ولفتت الكهرباء إلى أنه يتم بعدها النقر مرتين على المبلغ السابق وإزالته، ثم إدخال المبلغ الجديد المراد سداده.

وتابعت الكهرباء في سياق آخر، أنه يمكن استعراض الفاتورة الإلكترونية وطباعتها، من خلال الموقع على الرابط هنا بالدخول على خدمات المشتركين، ثم خدمات الفواتير، وبعدها اختيار استعراض الفاتورة الإلكترونية، أو من خلال تطبيق “الكهرباء”.