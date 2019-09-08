خطوة أولى من يوفنتوس لضم دي خيا

خطوة أولى من يوفنتوس لضم دي خيا

2019/09/08
الساعة 3:04 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير صحافية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي جدد اهتمامه بالتعاقد مع الحارس الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة الإكسبريس البريطانية إن نادي يوفنتوس يود فتح محادثات مع مسؤولي مانشستر يونايتد وذلك من أجل التعاقد مع دي خيا في صيف 2020.

وكان دافيد دي خيا الذي ينتهي عقده في عام 2021، رفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، ويبحث عن الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في أقرب فرصة ممكنة.

ويذكر أن دي خيا تعرض لانتقادات قاسية من جماهير مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تسببه في خسارة الشياطين الحمر من نادي كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

انضم دي خيا لـ صفوف مانشستر يونايتد في عام 2011 قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.


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