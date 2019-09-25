خطوة جديدة تبعد نيمار عن برشلونة
بعد هدوء الوضع مع إدارة باريس

خطوة جديدة تبعد نيمار عن برشلونة

2019/09/25
الساعة 3:22 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

هدأت العلاقة بين البرازيلي نيمار دا سيلفا وإدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة الأخيرة، ليقترب اللاعب من الاستمرار مع الفريق لفترة طويلة.

وأكد موقع le 10 sport الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن اتصالات حدثت بين إدارة باريس سان جيرمان ونيمار في الأيام الأخيرة، لتهدئة الوضع بين الطرفين، بعدما توترت العلاقة خلال شهور الصيف، بسبب رغبته في الرحيل إلى برشلونة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن احتمالية تجديد باريس سان جيرمان لعقد نيمار هذا الموسم ليست مستبعدة، مؤكدًا أن بقاء النجم البرازيلي قد يعود إلى إدراكه صعوبة العودة إلى صفوف برشلونة الصيف المقبل.

وساعد نيمار على اتخاذ هذا القرار، تصريحات المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، فيكتور فونت الذي اعتبر أن صفقة عودة النجم البرازيلي إلى كامب نو تمثل “مخاطرة اقتصادية”.


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