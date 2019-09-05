خطوة جديدة من الهلال في الكرة السعودية

المواطن - محمد سمعه

يُعد قرار نادي الهلال بإنشاء إدارة متخصصة في الطب والأداء الرياضي هو الأول من نوعه بين الأندية في المملكة.

ويذكر أن الهلال هو أول نادٍ في السعودية يُقرر تدشين إدارة متخصصة بهذا المجال؛ وذلك بسبب حرص الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل على الاهتمام صحيًّا وطبيًّا بجميع لاعبي نادي الهلال في مختلف الألعاب والفئات العمرية.

وأبرم الهلال عقدًا مع الدكتور مبارك المطوع للإشراف عليها، حيث يملك الدكتور مبارك المطوع خبرة في علاج الإصابات الرياضية والطب الرياضي من إحدى الجامعات البريطانية، كما نال شهادة دبلوم فيفا للطب الرياضي للاعبي كرة القدم، وسبق له العمل في الجهاز الطبي للأخضر لمدة 13 عامًا من عام 2000 حتى عام 2013.

وأشار بيان الهلال إلى أن أهداف الإدارة الطبية والأداء الرياضي، الوقاية والحد من الإصابات الرياضية، تأهيل الإصابات الرياضية، التطوير والاستثمار، حوكمة الإدارة الطبية، والتدريب والبحوث.

ولفت إلى أن أبرز مهام الإدارة تنظيم العمل الطبي في جميع الألعاب والفئات، اختيار وتقييم والإشراف على الكوادر الطبية في نادي الهلال، تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للاعبين.

كما أنها تُساهم في تقنين مصروفات المستلزمات الطبية والعلاج في الخارج، بالإضافة إلى متابعة الخدمات المقدمة للاعبي نادي الهلال من الراعي الطبي.