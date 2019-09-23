خلال أقل من شهر .. فان دايك يُهدد عرش نجومية ميسي ورونالدو

المواطن - محمد سمعه

قدم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الهولندي أداءً أكثر من رائع في موسم 2018-2019، انتهى بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا ولقب السوبر الأوروبي مع الريدز.

ويتنافس فان دايك اليوم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي على نيل جائزة أفضل لاعب من الفيفا عن عام 2019.

يُهدد فان دايك عرش نجومية ميسي ورونالدو، حيث استحوذ الثنائي على جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا ومجلة فرانس فوتبول الفرنسية وقتها بداية من 2008 وحتى 2017 ولمدة عشر سنوات، لم ينجح أي لاعب آخر في كسر هيمنة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية أو لقب أفضل لاعب في العالم حتى تمكن الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد من كسر الهيمنة بتتويجه بلقب الأفضل من الفيفا في عام 2018.

ويُذكر أن فان دايك تُوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2018-2019 خلال حفل قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 والذي أُقيم يوم الخميس الموافق 29 أغسطس في مدينة موناكو الفرنسية.

يُقام اليوم الاثنين حفل توزيع جوائز الفيفا للأفضل في عام 2019، حيث سيُقام الحفل في مدينة ميلانو الإيطالية.

جدير بالذكر أن الفيفا سيقدم جائزة أفضل لاعب في العالم للعام الرابع على التوالي منفصلًا عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم 2019، الإسباني بيب غوارديولا “مانشستر سيتي”، الألماني يورجن كلوب “ليفربول”، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو “توتنهام هوتسبير”.