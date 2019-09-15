خلعت فكها بعد نوبة ضحك مبالغ فيها

المواطن - ترجمة : سعد البحيري

لجأت امرأة صينية إلى أحد الأطباء لإعادة فكها إلى مكانه بعدما انخلع إثر نوبة ضحك مبالغ فيها.

ووقع الحادث الغريب في الأول من سبتمبر الجاري في قطار فائق السرعة متجهًا إلى محطة سكة حديد قوانغتشو الجنوبية.

وكان الطبيب لوه ون شنغ، الذي استقل القطار في كونمينغ، عاصمة مقاطعة يوننان الجنوبية الغربية، في طريقه إلى مستشفى ليوان، التابع لجامعة قوانغتشو الطبية، عندما سمع نداء عاجلًا للحصول على مساعدة طبية تبث من خلال مكبرات الصوت.

وبحسب موقع ” أوديتي سنترال ” سارع الطبيب إلى المساعدة ووجد راكبة فتحت فمها وكانت تتدحرج كثيرًا، مما يشير إلى أنها أصيبت بسكتة دماغية، لكن ضغط الدم كان طبيعيًا وبعد التحدث مع شهود العيان، علم أن المرأة أصبحت غير قادرة على إغلاق فمها بسبب الضحك.