خلفان: إراقة الدماء وسحق العالم عقيدة راسخة لدى الملالي

خلفان: إراقة الدماء وسحق العالم عقيدة راسخة لدى الملالي

2019/09/17
الساعة 9:18 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

أكد نائب رئيس شرطة أبوظبي السابق ضاحي خلفان، على عدوانية النظام الإيراني المترسخة ضد البلاد العربية، قائلاً: “في فقه ملالي إيران إراقة الدماء وسحق العالم عقيدة راسخة”.

وأوضح خلفان أن دعم الثوار الإيرانيين ضد حكومة ملالي الفساد ينقذ المنطقة من جنون عظمة الملالي وسخافة عقولهم المتهورة.

وأضاف: “التعايش مع إيران في ظل برامج الإرهاب والطائفية والكراهية التي يوقدها أصحاب العمائم السوداء أمر يصعب على المجتمع الدولي المتحضر قبوله”.

وتابع: “لا بد من إسقاط هذا النظام المجنون، وخامنئي ما هو إلا كبير حرامية استولى على أموال الشعب الإيراني”.


هل قرأت هذا ؟
  • أردوغان يفضحه لسانه ويكشف حقده الدفين للمملكة !
    •
  • بومبيو قريبًا في المملكة بتوجيه من ترامب
    •
  • مسؤول أمريكي: نرجح أن تكون هجمات أرامكو انطلقت من داخل إيران
    •
  • محمد بن سلمان لوزير الدفاع الأمريكي: التهديدات الإيرانية تؤثر على المنطقة والعالم 
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم