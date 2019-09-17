خلفان: إراقة الدماء وسحق العالم عقيدة راسخة لدى الملالي

المواطن - الرياض

أكد نائب رئيس شرطة أبوظبي السابق ضاحي خلفان، على عدوانية النظام الإيراني المترسخة ضد البلاد العربية، قائلاً: “في فقه ملالي إيران إراقة الدماء وسحق العالم عقيدة راسخة”.

وأوضح خلفان أن دعم الثوار الإيرانيين ضد حكومة ملالي الفساد ينقذ المنطقة من جنون عظمة الملالي وسخافة عقولهم المتهورة.

وأضاف: “التعايش مع إيران في ظل برامج الإرهاب والطائفية والكراهية التي يوقدها أصحاب العمائم السوداء أمر يصعب على المجتمع الدولي المتحضر قبوله”.

وتابع: “لا بد من إسقاط هذا النظام المجنون، وخامنئي ما هو إلا كبير حرامية استولى على أموال الشعب الإيراني”.