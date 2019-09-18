خيارات ترامب للرد على إيران تشمل ضربات عسكرية لمنشآت نفطية

المواطن - الرياض

أكدت قناة NBC أن خيارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرد على إيران في حال ثبت تورطها في الهجوم على معملي النفط التابعين لأرامكو، تشمل ضربات عسكرية لمنشآت نفطية.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة والمملكة حددتا بدرجة احتمال كبير مَن يقف خلف الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملَين لشركة أرامكو في بقيق وخريص.

وقال المصدر لـCNN إن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وإن أجزاء من الأدلة التي عُثر عليها كانت دائرة كهربائية كاملة هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، تظهر المسار المحدد.

وبحسب محللون، انطلقت الصواريخ فوق الكويت من داخل إيران بمنطقة قريبة من الحدود العراقية قبل الوصول لأهدافها (بقيق وخريص) وإيران تمتلك صواريخ هي الأكثر تطورًا في المنطقة ومنها صواريخ كروز.