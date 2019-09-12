دانيلو أسبريا يُتوج بـ نجومية شهر أغسطس في #الشباب

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب عن فوز نجمه الكولومبي دانيلو أسبريا بجائزة أفضل لاعب في الشباب عن شهر أغسطس الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لـ الشباب عبر تويتر أن أسبريا تُوج بجائزة أفضل لاعب في الشباب عن الشهر الماضي بعد تألقه في أول جولتين مع الليث في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نادي الشباب قرر استحداث جائزة لاعب الشهر في الخامس من سبتمبر الجاري طبقًا لأدائهم في المباريات الرسمية ولانضباطهم في التدريبات.

يستعد نادي الشباب لمواجهة جاره نادي النصر في ديربي الرياض اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

يُذكر أن الشباب فاز في أربع مباريات من آخر ست مباريات خاضها خارج أرضه في مسابقة الدوري بشكل عام، مما يُطمئن الليث حول قدرته على تحقيق الفوز على النصر، حيث يُعد الأخير المضيف لـ الشباب في لقاء الغد بينهما.

أوضح خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أن الليث ليس قلقًا من مواجهة نادي النصر اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث خالد البلطان لوسائل الإعلام قائلًا: الشباب لا يخشى مواجهة النصر بطل الدوري في الموسم الماضي، حتى وإن خسرنا فلدينا هدف نسعى إلى تحقيقه بنهاية الموسم وهو الوصول إلى مستوى ومركز جيد يُرضيني.

وأضاف خالد البلطان: الشباب من الكبار حتى وإن غاب عن المقدمة لبعض الأعوام، أريد أن أسأل الإعلاميين وأقول لهم، إلى متى ينتهي التعصب، يجب أن يكون هناك حيادية، وإرساء مبدأ العدالة بين جميع الأندية.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري، أما نادي الشباب فيتواجد في المركز الخامس.