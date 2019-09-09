دا كوستا يُنعش تدريبات #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

شارك المدافع المغربي مروان دا كوستا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية، مساء اليوم الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان نجم نادي الاتحاد، مروان دا كوستا، قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجي في فرنسا لمدة أسبوعين، وأدى بعد ذلك برنامج اللياقي، قبل أن يُشارك في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره ضمك، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، علمًا بأنه خاض مباراة واحدة، وتأجلت مواجهته ضد التعاون لمشاركته في البطولة العربية.