دراسة : استخدام اليد اليسرى يؤثر على عمل الدماغ

المواطن - متابعة

تمكن فريق من العلماء لأول مرة من العثور على تراتبية جينية مرتبطة باستخدام اليد اليسرى.

ويرى العلماء أن هذه السلسلة الجينية مؤثرة أيضا بشكل كبير على عمل الدماغ البشري خاصة فيما يتصل باستخدام اللغات للحديث.

وكشف فريق البحث التابع لجامعة أكسفورد أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى يتمتعون بمهارات كلامية أكبر من الآخرين، كمحصلة لهذه السلسلة الجينية المؤدية لاستخدام اليد اليسرى.

ورغم ذلك تبقى هناك أسرار وأسئلة كثيرة لم تتمكن الدراسة من الإجابة عنها فيما يختص بالعلاقة بين طريقة عمل الدماغ البشري واستخدام إحدى اليدين أكثر من الأخرى.