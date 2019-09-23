دعم مادي من تركي بن طلال لمعرض الأمير سلطان في أحد رفيدة

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، مساء أمس الاثنين، معرض الأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز آل سعود والقوات المسلحة في تنمية المنطقة الجنوبية بمركز آل زلفة الثقافي والحضاري بأحد رفيدة، بحضور محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب، ورئيس البلدية محمد سالم الوادعي والشيخ عبدالعزيز بن صمان، وعدد من الإعلاميين بالمحافظة.
وفور وصول الأمير تركي بن طلال تم قص الشريط إيذانًا بافتتاح المعرض الذي يحكي دور الأمير سلطان بن عبدالعزيز والقوات المسلحة والدور الذي بذلوه في تنمية المنطقة الجنوبية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن المعرض وما يحتويه من طابع لوثائق تاريخية قدمها عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة.
وفي ختام الزيارة، أعرب أمير منطقة عسير عن إعجابه بما يحتويه المركز الحضاري من معلومات تاريخية تعبّر عن أصالة المكان وقدم الزمان، وأعلن عن دعم المعرض ماديًّا وتقديم كل ما يحتاج من خدمات.