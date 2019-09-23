دعم مادي من تركي بن طلال لمعرض الأمير سلطان في أحد رفيدة

دعم مادي من تركي بن طلال لمعرض الأمير سلطان في أحد رفيدة

2019/09/24
الساعة 12:47 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن- فهد القحطاني - أحد رفيدة

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، مساء أمس الاثنين، معرض الأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز آل سعود والقوات المسلحة في تنمية المنطقة الجنوبية بمركز آل زلفة الثقافي والحضاري بأحد رفيدة، بحضور محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب، ورئيس البلدية محمد سالم الوادعي والشيخ عبدالعزيز بن صمان، وعدد من الإعلاميين بالمحافظة.

وفور وصول الأمير تركي بن طلال تم قص الشريط إيذانًا بافتتاح المعرض الذي يحكي دور الأمير سلطان بن عبدالعزيز والقوات المسلحة والدور الذي بذلوه في تنمية المنطقة الجنوبية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن المعرض وما يحتويه من طابع لوثائق تاريخية قدمها عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة.

وفي ختام الزيارة، أعرب أمير منطقة عسير عن إعجابه بما يحتويه المركز الحضاري من معلومات تاريخية تعبّر عن أصالة المكان وقدم الزمان، وأعلن عن دعم المعرض ماديًّا وتقديم كل ما يحتاج من خدمات.


هل قرأت هذا ؟
  • طلاب وطالبات الروضة الثالثة بالشعبين بأحدرفيدة يفترشون الأرض
    •
  • جموع غفيرة تشيع الشهيد القحطاني بأحد رفيدة
    •
  • إنشاء مركز للكلى في أحد رفيدة
    •
  • شركات الاتصالات في أحد رفيدة تبتز المواطنين رغم تدني الخدمة!
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم