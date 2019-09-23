دعم مادي من تركي بن طلال لمعرض الأمير سلطان في أحد رفيدة

المواطن- فهد القحطاني - أحد رفيدة

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، مساء أمس الاثنين، معرض الأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز آل سعود والقوات المسلحة في تنمية المنطقة الجنوبية بمركز آل زلفة الثقافي والحضاري بأحد رفيدة، بحضور محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب، ورئيس البلدية محمد سالم الوادعي والشيخ عبدالعزيز بن صمان، وعدد من الإعلاميين بالمحافظة.