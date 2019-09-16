دوري أبطال آسيا .. تعادل النصر والسد في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر والسد القطري في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

مباراة النصر والسد

وبدأت مباراة النصر والسد المقامة على استاد جاسم بن حمد الدولي بشكل سريع من الفريقين، وتمكن أصحاب الأرض من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 26 عن طريق لاعبه أكرم عفيف.

وضغط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بحثًا عن هز الشباك، ونجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدف التعادل من تسديدة مميزة في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول من مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا 2019 بنتيجة 1/1.

دوري أبطال آسيا

وكانت مباراة النصر والسد القطري التي أُقيمت على استاد الملك فهد الدولي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، قد انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة النصر والسد اليوم، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.