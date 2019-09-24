دوري الدرجة الأولى.. 3 انتصارات وتعادلان

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة “همة حتى القمة” من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وشهدت تحقيق 3 انتصارات وتعادلين.

ولعب القادسية ضد المجزل على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، وتمكن الفريق القدساوي من الفوز بنتيجة 3/1، سجلها ماجد الخيبري، أندرو دي كلان وستاني، وهز شباكه أسامة الزبيدي.

واكتسح الباطن فريق النجوم بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي الباطن، وسجل أهداف السماوي يوسف المزيريب، وضيف الله القرني، وهدفين للاعب حسن شراحيلي، وأحرز هدف الضيوف الوحيد محمد عبدالعزيز.

وتمكن جدة من الفوز على الشعلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها على ملعب نادي الشعلة، وسجل إسماعيل عمر وجوهان ثنائية فريق جدة، فيما أحرز ممادو هدف أصحاب الأرض.

وانتهت مباراة الجيل والعين التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم الضيوف عن طريق حسن حربي وتعادل أصحاب الأرض عن طريق سيدفلدو بيريرا.

وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة التقدم ضد النهضة التي أُقيمت على ملعب نادي النجمة، وسجل هدف أصحاب الأرض عبدالرحمن الدخيل، فيما أحرز هدف الضيوف هاشم عباس.