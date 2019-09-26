دوري محمد بن سلمان .. إدواردو يسعى لمواصلة عادته ضد #التعاون

المواطن - مروة نبيل

يتألق نجم نادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو خلال مباريات فريقه ضد التعاون في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إدواردو اعتاد على هز الشباك خلال مباريات الهلال ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل 4 أهداف.

وأضافت “أوبتا”، أن إدواردو لم يُسجل أهدافًا أكثر سوى أمام الاتحاد برصيد 6 أهداف، وضد الرائد والوحدة برصيد 5 أهداف في شباك كل منهما.

وكان النجم البرازيلي إدواردو قد نجح في إحراز هدفين في شباك الاتحاد خلال الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتأمل الجماهير الهلالية استمراره في التسجيل خلال مباراة التعاون اليوم.

ويلعب الهلال ضد التعاون اليوم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال ضد التعاون اليوم، يتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع سكري القصيم في المركز العاشر برصيد 4 نقاط، ويملك مباراة مؤجلة.