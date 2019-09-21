دوري محمد بن سلمان .. الاتفاق يسقط في فخ الخسارة أمام الفيصلي

دوري محمد بن سلمان .. الاتفاق يسقط في فخ الخسارة أمام الفيصلي

2019/09/21
الساعة 9:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتفاق والفيصلي، اليوم، في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفيصلي بهدف دون رد.

ونجح الفيصلي في إحراز هدفه الوحيد في المباراة عبر اللاعب علي الخيبري لاعب الاتفاق والذي سجله بالخطأ في مرماه بالدقيقة السادسة والأربعين.

وانتهت المباراة بفوز الفيصلي بهدف دون رد، في مباراة كانت أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وفي نفس التوقيت، أُقيمت مباراة الأهلي والفتح، والتي انتهت بفوز الأهلي بثنائية دون رد، أحرزها كل من دجانيني تافاريس وعمر السومة.


هل قرأت هذا ؟
  • دوري محمد بن سلمان .. الاتفاق يسقط في فخ الخسارة أمام الفيصلي
    •
  • #الأهلي يستعيد عافيته ويهزم الفتح بـ دوري محمد بن سلمان
    •
  • بث مباشر .. مباراة #الهلال و #الاتحاد بـ دوري محمد بن سلمان
    •
  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أرمينيا
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم