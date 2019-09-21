دوري محمد بن سلمان .. الاتفاق يسقط في فخ الخسارة أمام الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتفاق والفيصلي، اليوم، في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفيصلي بهدف دون رد.

ونجح الفيصلي في إحراز هدفه الوحيد في المباراة عبر اللاعب علي الخيبري لاعب الاتفاق والذي سجله بالخطأ في مرماه بالدقيقة السادسة والأربعين.

وانتهت المباراة بفوز الفيصلي بهدف دون رد، في مباراة كانت أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وفي نفس التوقيت، أُقيمت مباراة الأهلي والفتح، والتي انتهت بفوز الأهلي بثنائية دون رد، أحرزها كل من دجانيني تافاريس وعمر السومة.