دوري محمد بن سلمان.. #الفيصلي يقلب الطاولة على #الفتح ويفوز بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الفيصلي ضد الفتح، التي أُقيمت على إستاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز عنابي سدير بنتيجة 3/2.

الفيصلي ضد الفتح:

وبدأت مباراة الفيصلي ضد الفتح بشكل سريع، ونجح علي الزقعان في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 21، ليضغط لاعبو عنابي سدير لتسجيل هدف التعادل، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم النموذجي.

الفيصلي يقلب الطاولة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الفيصلي ضد الفتح اليوم، نجح يوسف الجبلي في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 52، وضغط لاعبو الفريقين لتسجيل هدف جديد وخطف الثلاث نقاط.

ونجح رولي بونيفاسيا في تسجيل هدف التقدم لعنابي سدير في الدقيقة 62 من أحداث مباراة الفيصلي ضد الفتح اليوم، وتمكن النموذجي من إحراز التعادل بعد دقيقة واحدة عن طريق لاعبه محمد مجرشي.

وتمكن بونيفاسيا من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 68، ليقود عنابي سدير لحصد نقاط مباراة الفيصلي ضد الفتح اليوم.

ترتيب الدوري:

وبعد مباراة الفيصلي ضد الفتح اليوم، رفع عنابي سدير رصيده إلى 5 نقاط ليحتل في المركز السادس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما احتل النموذجي المركز الـ16 بدون نقاط.