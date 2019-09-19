دوري محمد بن سلمان .. رقمان إيجابيان يدعمان #الشباب ضد #ضمك

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مساء اليوم الخميس، مباراة ضمك ضد الشباب ضمن منافسات جولة “همة حتى القمة” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب

ويملك الليوث رقمين مميزين قبل مباراة ضمك ضد الشباب اليوم، حيث خسر مرة واحدة فقط خلال آخر 7 مباريات لعبها خارج أرضها في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق الفوز 4 مرات، وتعادل مرتين فقط، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع الدوري السعودي للمحترفين.

وتمكن الشباب من المحافظة على نظافة شباكه 4 مرات خلال آخر 6 مواجهات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو أكبر عدد بالتساوي مع النصر خلال فترة هذه المباريات.

ضمك ضد الشباب

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يقع الليوث في المركز السادس برصيد 5 نقاط، وذلك قبل مباراة ضمك ضد الشباب اليوم.