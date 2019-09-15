دوري محمد بن سلمان .. غوستافو متخصص في مباريات #الفتح

المواطن - مروة نبيل

يُقدم البرازيلي لويس غوستافو “لويزينهو”، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن غوستافو دائمًا ما يتألق في مباريات الفيصلي ضد الفتح ووصفته بـ”المحرك”.

وأضافت أن غوستافو ساهم في تسجيل 3 من أهداف الفيصلي الخمسة الماضية ضد الفتح خلال منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تسجيل هدف، وقام بصناعة هدفين.

ويلعب الفيصلي ضد الفتح اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد مدينة المجمعة الرياضية.

وقبل مباراة الفيصلي ضد الفتح اليوم، يحتل عنابي سدير المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين، فيما يقع النموذجي في المركز الـ13 بدون نقاط.