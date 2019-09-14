دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. أبها والرائد يرتضيان بالتعادل

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي أبها في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي الرائد؛ بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم نادي الرائد بالهدف الأول عبر اللاعب جلال الدوادي من ركلة جزاء، ثم تعادل نادي أبها بعدها بأربع دقائق عبر اللاعب أمين عطوشي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة أبها والرائد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني لم تتغير نتيجة المباراة، حتى انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان نادي الهلال تعادل اليوم مع نادي الفيحاء بهدف لكل فريق، في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وتُختتم مباريات السبت، بلقاء الأهلي والوحدة، والمُقام حاليًّا في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.