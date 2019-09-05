دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. أفضل الفرق حصدًا للنقاط في سبتمبر

المواطن - مروة نبيل

كشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، اليوم الخميس، عن أفضل 5 فرق حصدًا للنقاط خلال منافسات شهر سبتمبر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الهلال الأكثر حصدًا للنقاط برصيد 69 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث بقائمة أكثر الفرق حصدًا للنقاط في الدوري السعودي للمحترفين شهر سبتمبر برصيد 55 نقطة، بالتساوي مع الشباب، وحل الاتحاد خامسًا برصيد 45 نقطة.

يُذكر أن نادي الهلال يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع النصر، ويتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 4 نقاط بالتساوي مع الشباب، وبفارق نقطة عن الاتحاد في المركز السابع.