دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. إحصائية مميزة تدعم التعاون ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد التعاون التي ستُقام، مساء اليوم الخميس، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال ضد التعاون

ويملك سكري القصيم إحصائية مميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه خسر مواجهة واحدة فقط خلال آخر 15 لقاء خاضه في البطولة، وذلك قبل مباراة الهلال ضد التعاون اليوم.

ولم يخسر سكري القصيم نهائيًا في آخر 6 مباريات لعبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتساوي مع الزعيم، وهي أطول سلسلة حاليًا.

وقبل مباراة الهلال ضد التعاون اليوم، يتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع سكري القصيم في المركز العاشر برصيد 4 نقاط، ويملك مباراة مؤجلة.