دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. الإعلان عن حكام مباريات اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاون ضد العدالة

ويدير مباراة التعاون ضد العدالة اليوم، طاقم تحكيم هولندي مكونًا من؛ باس نيجويس حكم ساحة، ويُساعده رود بينكز وفريك فاندرسن، والحكم الرابع ساندر ايجيك، وحكم الفيديو إدغار بيل، ومساعد حكم الفيديو لورين جيريتس.

ويلعب التعاون ضد العدالة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، عند الساعة 6:50، ويأمل سكري القصيم استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى الفريق الصاعد لمواصلة نتائجه الإيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، فيما يقع العدالة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ضمك ضد الاتحاد

ويقود مباراة ضمك ضد الاتحاد اليوم، طاقم تحكيم برتغالي مكونًا من فابينو فيريسيمو حكم ساحة، ويُساعده بيدرو مارتينز وبيدرو ريبيرو، والحكم الرابع السعودي عبدالله ظافر، وحكم الفيديو أندري ناركيسو، ويُساعده الصربي داليبور دجورجيفيتش.

ويحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مباراة ضمك ضد الاتحاد عند الساعة 6:50 مساء، ويأمل أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية، فيما يسعى العميد لخطف الثلاث نقاط.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون رصيد، فيما يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 3 نقاط، علمًا بأنه لعب مباراة واحدة فقط.