دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الاتفاق يتقدم على #الحزم بثلاثية
خلال أحداث الشوط الأول

دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الاتفاق يتقدم على #الحزم بثلاثية

2019/09/15
الساعة 7:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الحزم ضد الاتفاق المقامة على ملعب نادي الحزم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم فارس الدهناء بثلاثية دون رد.

وبدأت مباراة الحزم ضد الاتفاق بشكل سريع، وتمكن النجم فيليب كيش من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 15، وعزز النجم روجيريو كوتينيو تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 19.

وواصل لاعبو فارس الدهناء الضغط بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ونجح النجم سليمان دوكارا في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول من مباراة الحزم ضد الاتفاق بتأخر أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وقبل مباراة الحزم ضد الاتفاق اليوم، يحتل الفريق الحزماوي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، فيما يقع فارس الدهناء في المركز الثامن بـ3 نقاط.


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