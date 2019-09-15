دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الاتفاق يكتسح #الحزم بسداسية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الحزم ضد الاتفاق، التي أُقيمت على ملعب نادي الحزم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فارس الدهناء بسداسية دون رد.

الحزم ضد الاتفاق:

وبدأت مباراة الحزم ضد الاتفاق بشكل سريع، وتمكن النجم فيليب كيش من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، واصطدمت كرة روجيريو كوتينيو بالمدافع مسعود بخيت لتهز الشباك بهدف ثان في الدقيقة 19.

وواصل لاعبو فارس الدهناء الضغط بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ونجح سليمان دوكارا في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول من مباراة الحزم ضد الاتفاق بتأخر أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

الاتفاق يواصل الهجوم:

واستمر ضغط لاعبي فارس الدهناء مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الحزم ضد الاتفاق اليوم، ونجح حامد الغامدي في تسجيل الرابع لفريقه في الدقيقة 58، قبل أن يحرز روجيريو الهدف الخامس في الدقيقة 67.

واحتسب حكم مباراة الحزم ضد الاتفاق ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، إلا أن اللاعب حسن حبيب أضاعها، ليهدر فرصة تقليص الفارق قبل ربع ساعة على نهاية المواجهة.

وتمكن سليمان دوكارا من تسجيل الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الدقيقة 89، لتنتهي مباراة الحزم ضد الاتفاق بتحقيق فارس الدهناء لفوز عريض خارج أرضه بنتيجة 6/0.

وبعد مباراة الحزم ضد الاتفاق اليوم، تجمد رصيد الفريق الحزماوي عند نقطة واحدة في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع فارس الدهناء رصيده إلى 6 نقاط.