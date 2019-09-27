دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. التكافؤ شعار مباريات الوحدة والفتح

المواطن - مروة نبيل

يلعب الوحدة والفتح اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الوحدة والفتح

وخاض الوحدة والفتح 12 مواجهة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتشهد مواجهات الفريقين السابقة تكافؤًا نسبيًا.

ونجح فرسان مكة في الفوز 4 مرات، فيما تمكن النموذجي من تحقيق الفوز 6 مرات، وانتهت مباراتان بين الوحدة والفتح في الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل.

ويسعى فرسان مكة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وخطف نقاط مباراة الوحدة والفتح اليوم، فيما يطمح النموذجي تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

ويقع فرسان مكة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وذلك قبل مباراة الوحدة ضد الفتح اليوم، فيما يتذيل النموذجي الترتيب بدون نقاط.