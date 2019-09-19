دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الشباب لا يخسر ضد الفرق الصاعدة

المواطن - مروة نبيل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا على ضمك اليوم، في إطار مواجهات جولة “همة حتى القمة” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب

ويُقدم الشباب مستوى مميزًا ضد الفرق الصاعدة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات في آخر 6 مواجهات خاضها أمامهم، وتعادل مرة واحدة فقط.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تسجيل 5 أهداف، واستقبل هدفًا واحدًا خلال آخر 6 مباريات ضد الفرق الصاعدة في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب ضد ضمك

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المباراة وهو منتشٍ بفوزه على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، فيما يسعى الشباب لخطف الثلاث نقاط، لتعويض الجماهير عن تعادله السلبي ضد النصر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يقع الشباب في المركز السادس برصيد 5 نقاط.