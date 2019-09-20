دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. العدالة وأبها يبحثان عن الفوز الأول
ضمن منافسات جولة همة حتى القمة

دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. العدالة وأبها يبحثان عن الفوز الأول

2019/09/20
الساعة 1:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء اليوم الجمعة، مباراة العدالة وأبها ضمن منافسات جولة “همة حتى القمة” في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُعد مباراة العدالة وأبها اليوم هي الأولى التي تجمع الفريقين في منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح كل منهما لتحقيق الفوز للمرة الأولى في تاريخ مواجهاتهما بدوري الكبار.

ويتقارب أداء العدالة وأبها في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خاض كل منهما 3 مباريات، حقق الفوز في مباراة، وتعادل في أخرى، وخسر مواجهة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن أبها الذي يقع في المركز العاشر بنفس الرصيد.


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