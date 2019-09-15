دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الفتح يتقدم على #الفيصلي بهدف

المواطن - مروة نبيل

انتهى– منذ قليل– الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد الفتح المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم النموذجي بهدف دون رد.

وبدأت مباراة الفيصلي ضد الفتح بشكل سريع، ونجح علي الزقعان في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 21، ليضغط لاعبو عنابي سدير لتسجيل هدف التعادل، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم النموذجي.

وقبل مباراة الفيصلي ضد الفتح اليوم، يقع عنابي سدير في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين، فيما يقع النموذجي في المركز الـ13 بدون نقاط.