دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. بولندي يُدير مباراة النصر والشباب
ضمن منافسات الجولة الثالثة

دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. بولندي يُدير مباراة النصر والشباب

2019/09/13
الساعة 1:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن هوية حكم مباراة النصر والشباب المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة.

النصر والشباب

ويُدير مباراة النصر والشباب اليوم، طاقم تحكيم بولندي مُكونًا من دانيال ستيفانسكي حكم ساحة، ويُساعده مارسين بونيك ومارسين بوركوسكي، والحكم الرابع الصربي دانليو غروجيتش.

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حكم تقنية الفيديو سيكون البولندي كرزيستوف جاكوبيك حكم الفيديو، ويُساعده الصربي ميلوفان ريستيك.

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي في الرياض مباراة النصر والشباب اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة النصر والشباب اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع الليوث في المركز الخامس بـ4 نقاط.


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