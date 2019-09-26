دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. تاريخ مواجهات الهلال والتعاون
قبل مباراة الفريقين اليوم

دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. تاريخ مواجهات الهلال والتعاون

2019/09/26
الساعة 2:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء اليوم الخميس، مباراة الهلال والتعاون ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال والتعاون

ولعب الهلال والتعاون 18 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، حيث نجح في تحقيق الفوز 12 مرة.

وتمكن سكري القصيم من الفوز في مباراتين فقط، وانتهت 4 مواجهات بين الهلال والتعاون في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل بين الفريقين.

مباراة الهلال والتعاون اليوم

ويسعى الزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الهلال والتعاون اليوم لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يطمح سكري القصيم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال والتعاون اليوم لتحسين نتائجه، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط.


هل قرأت هذا ؟
  • دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. إحصائية مميزة تدعم التعاون ضد الهلال
    •
  • دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. تاريخ مواجهات الهلال والتعاون
    •
  • حوار مرتقب لـ محمد بن سلمان مع CBS الأميركية
    •
  • أعلى المدربين تقييمًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم