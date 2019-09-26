دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. تاريخ مواجهات الهلال والتعاون

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء اليوم الخميس، مباراة الهلال والتعاون ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال والتعاون

ولعب الهلال والتعاون 18 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، حيث نجح في تحقيق الفوز 12 مرة.

وتمكن سكري القصيم من الفوز في مباراتين فقط، وانتهت 4 مواجهات بين الهلال والتعاون في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل بين الفريقين.

مباراة الهلال والتعاون اليوم

ويسعى الزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الهلال والتعاون اليوم لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يطمح سكري القصيم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال والتعاون اليوم لتحسين نتائجه، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط.