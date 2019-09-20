دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. حمدالله هداف النصر ضد الحزم

المواطن - مروة نبيل

تعول جماهير العالمي على النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله على قيادة الفريق لتحقيق الفوز في مباراة النصر ضد الحزم اليوم.

وأشار حساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” الرسمي على “تويتر”، إلى أن عبدالرزاق حمدالله سجل أهداف النصر الثلاثة في آخر مباراة ضد الحزم بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ووصفه بـ”الهداف”.

النصر ضد الحزم

ويلعب النصر ضد الحزم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة “همة حتى القمة” في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى العالمي للظهور بشكل مميز في مباراة النصر ضد الحزم اليوم؛ لمصالحة جماهيره بعد توديع دوري أبطال آسيا 2019، فيما يأمل الفريق الحزماوي تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وقبل مباراة النصر ضد الحزم اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.

ويقع الفريق الحزماوي في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل مباراة النصر ضد الحزم اليوم.