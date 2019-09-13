دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. رقم إيجابي يدعم #الاتحاد ضد #ضمك
قبل مباراة الفريقين في الجولة الثالثة

دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. رقم إيجابي يدعم #الاتحاد ضد #ضمك

2019/09/13
الساعة 4:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

اعتاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على التألق أمام الفرق الصاعدة، وذلك قبل مباراته ضد ضمك اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الفرق الصاعدة خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت “أوبتا”، أن الاتحاد نجح في تحقيق الفوز خلال آخر 10 مباريات لعبها في ضيافة فرق صاعدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مشيرة إلى أن هذه أطول سلسلة من هذا النوع لفريق في تاريخ المنافسة.

ويحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مباراة ضمك ضد الاتحاد عند الساعة 6:50 مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، علمًا بأنه لعب مباراة واحدة فقط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ15 بدون رصيد.


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