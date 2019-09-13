دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. رقم سلبي يُلاحق #الشباب ضد #النصر
قبل مواجهة الفريقين في الجولة الثالثة

دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. رقم سلبي يُلاحق #الشباب ضد #النصر

2019/09/13
الساعة 3:23 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق الفوز ضد النصر اليوم، على استاد الملك فهد الدولي ووسط جمهوره.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الشباب اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُلاحق الفريق الأول لكرة القدم بالشباب رقم سلبي قبل مباراته ضد النصر اليوم، حيث فشل في التسجيل خلال آخر 5 مواجهات جمعت بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتُعد هذه السلسلة هي الأسوأ للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد أي فريق آخر في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مباراة النصر اليوم.

وقبل مباراة النصر ضد الشباب اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع الليوث في المركز الخامس بـ4 نقاط.


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