دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. سعد بقير مصدر خطورة #أبها

المواطن - مروة نبيل

يُعد التونسي سعد بقير واحدًا من أبرز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

سعد بقير يخطف الأنظار

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى النجم التونسي سعد بقير هذا الموسم، ووصفته باللاعب “المهم” لفريق أبها.

وأضافت أن سعد بقير ساهم في إحراز 4 من أصل 6 أهداف أحرزها أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل هدفًا وصنع 3 آخرين (سجل 1 صنع 3)، أي 66.6% من مجموع أهداف فريقه.

أبها ضد الاتفاق

ويلعب أبها ضد الاتفاق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، عند الساعة 6:45 مساء، ويدخل الفريقان المباراة بهدف تحقيق الفوز، للتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع الاتفاق في المركز السادس برصيد 6 نقاط.