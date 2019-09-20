دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. شباك #النصر حصن منيع

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى نادي النصر الدفاعي هذا الموسم، ووصفته بـ”الجدار المغلق”.

وأضافت: “النصر هو الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، محافظًا على نظافة شباكه أمام 27 محاولة تسديد تعرض لها، 7 منها على المرمى”.

النصر ضد الحزم

ويلعب النصر ضد الحزم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة “همة حتى القمة” في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى العالمي لتحقيق الفوز في مباراة النصر ضد الحزم اليوم لمصالحة جماهيره بعد توديع دوري أبطال آسيا 2019، فيما يأمل الفريق الحزماوي تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط قبل مباراة النصر ضد الحزم اليوم، فيما يقع الفريق الحزماوي في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.