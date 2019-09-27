دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. ماذا قدم الوحدة في أول 4 جولات؟
خلال منافسات الموسم الماضي والحالي

دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. ماذا قدم الوحدة في أول 4 جولات؟

2019/09/27
الساعة 2:28 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال مباراة الفتح اليوم.

ويلعب الوحدة ضد الفتح اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائيات الوحدة في أول 4 جولات بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الماضي والحالي.

ونجح الوحدة في تجنب الخسارة خلال أول 4 جولات بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، حيث نجح في تحقيق الفوز مرة، وتعادل في 3 مباريات.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تسجيل 6 أهداف، واستقبلت شباكه 3 أهداف، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مواجهتين.

على الجانب الآخر، نجح الوحدة في الفوز بمباراتين والخسارة مرتين خلال أول 4 جولات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وسجل 4 أهداف، واستقبل 5 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط.


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