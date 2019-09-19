دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. ماذا قدم جوانكا في أول 3 جولات؟

المواطن - مروة نبيل

تعول جماهير الشباب كثيرًا على مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني كريستيان جوانكا في قيادة الليوث للفوز على ضمك اليوم.

ويلعب ضمك والشباب اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات جولة “همة حتى القمة” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائيات جوانكا في أول 3 جولات بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الماضي والحالي.

ولم ينجح جوانكا في التسجيل أو صناعة أهداف مع فريقه السابق الاتفاق خلال مباراة الرائد في الجولة الأولى من الموسم الماضي، قبل أن يحرز هدفًا ضد الباطن، وواصل تألقه وسجل ثلاثية أمام الفيحاء.

وبدأ جوانكا الموسم الحالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بهز شباك الفتح، ولكنه غاب عن التسجيل وصناعة الأهداف خلال الجولتين الثانية والثالثة ضد الفيصلي والنصر.