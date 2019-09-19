دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. مرمى #الشباب جدار منيع

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مستوى مميزًا خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى الشباب الدفاعي هذا الموسم، ووصفته بـ”الجدار المنيع”.

وأضافت: “باستثناء النصر الذي لم يتلق أي هدف، 3% فقط من محاولات التسديد التي واجهها الشباب هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دخلت مرماه”.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب استقبل هدفًا واحدًا من 35 محاولة تسديد على مرماه، ليكون صاحب أفضل نسبة بين الفرق.

ضمك والشباب

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا على ضمك اليوم، في إطار مواجهات جولة “همة حتى القمة” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يقع الشباب في المركز السادس برصيد 5 نقاط.