دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. نياكاتي أمل #الوحدة ضد #الفيحاء
بعد تألقه خلال أول 3 جولات

دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. نياكاتي أمل #الوحدة ضد #الفيحاء

2019/09/20
الساعة 2:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تألق نجم فرسان مكة، الفرنسي يوسف نياكاتي خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الوحدة ضد الفيحاء اليوم.

نياكاتي يخطف الأنظار

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إحصائيات نياكاتي قبل مباراة الوحدة ضد الفيحاء اليوم، حيث شارك في 3 مباريات بمعدل 269 دقيقة، ونجح في تسجيل هدفين.

وقام الفرنسي نياكاتي بـ3 تسديدات، وقام بصناعة هدف واحد، وكان له 3 مراوغات ناجحة خلال أول 3 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبلغت دقة تمريراته 57%.

الوحدة ضد الفيحاء

ويلعب الوحدة ضد الفيحاء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويأمل الفريق البرتقالي استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى فرسان مكة لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط.


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