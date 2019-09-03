دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. هجوم #الهلال يفوق التوقعات

المواطن - مروة نبيل

تألق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت خلال أول جولتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الهلال خالف التوقعات هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف أكثر مما كان مرجحًا له حسب طبيعة فرصه في الدوري.

وأضافت أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجل 9 أهداف، وهو أكبر فارق حتى الآن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط من الفوز على أبها والرائد في أول جولتين، ونجح في تسجيل 9 أهداف، واستقبلت شباكه هدفين فقط.