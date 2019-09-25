دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. هدف إدواردو الأفضل بالجولة الرابعة

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن فوز نجم نادي الهلال كارلوس إدواردو بجائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة “همة حتى القمة”، بناء على تصويت الجمهور.

وكانت اللجنة الفنية قد اختارت هدف إدواردو في شباك الاتحاد، والهدف الذي سجله كريج جودين ليقود فريقه الوحدة للفوز على الفيحاء بهدف دون رد، وهدف نجم الأهلي دجانيني تافاريس في شباك الفتح، للمنافسة على لقب الأفضل.

وحصل هدف البرازيلي كارلوس إدواردو في شباك الاتحاد على غالبية الأصوات المشاركة في الاستفتاء، حيث نال 67%، مقابل 25% لمهاجم الأهلي دجانيني تافاريس، ثم هدف نجم الوحدة جودين في الفيحاء بـ8%.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، يليه الفيصلي بـ8 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن كل من العدالة، الأهلي والنصر.