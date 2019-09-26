دوري محمد بن سلمان .. هيلدون ينفرد برقم استثنائي ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

يُقدم نجم الرأس الأخضر، هيلدون راموس أداء مميزًا خلال مباريات الهلال ضد التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى هيلدون في مباريات الهلال ضد التعاون الأخيرة، وأكدت أنه ينفرد برقم استثنائي.

وأضافت شبكة “أوبتا”، أن الهلال هو الفريق الوحيد الذي سجل أمامه هيلدون ذهابًا وإيابًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الماضي برصيد هدفين.

وتعول جماهير سكري القصيم كثيرًا على النجم هيلدون راموس في قيادة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الهلال ضد التعاون اليوم.

ويلعب الهلال ضد التعاون اليوم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال ضد التعاون اليوم، يتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع سكري القصيم في المركز العاشر برصيد 4 نقاط، ويملك مباراة مؤجلة.