دي سوزا يُطالب جماهير #الأهلي بدعم المولد

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البرازيلي جوزيف دي سوزا، رسالة إلى جماهير الراقي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر دي سوزا صورة له بصحبة زميله سعيد المولد على “تويتر”، وعلق قائلًا: “نحن فريق واحد، والجميع يحتاج إلى أن يكون بأفضل حال ليلعب، نحن نثق بك ونعرف بأنك تستطيع مساعدتنا كثيرًا هذا الموسم”.

وتابع النجم البرازيلي تغريدته بشأن سعيد المولد قائلًا: “أطلب من الجميع دعمنا، لأنه إذا أصيب جندي في معركة؛ فإن الجيش سيعاني كاملًا”.

وكانت الجماهير قد هتفت ضد سعيد المولد في مباراة الأهلي ضد ضمك الودية، ليخرج غاضبًا في الدقيقة 31 كما أظهرته مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أنباء عن إشارته للمدرب برانكو إيفانكوفيتش لاستبداله.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية ضد ضمك، يوم السبت الماضي، ونجح الراقي في الفوز بهدفين مقابل هدف، واطمأن برانكو على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل استئناف الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوحدة، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.