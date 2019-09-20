ذكرى جميلة تُداعب الهلاليين قبل مباراة #الهلال و #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال لمواجهة فريق الاتحاد غدًا، في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ودائمًا ما تكون مباريات الهلال والاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية، سواء كانت في الدوري أو كأس الملك أو في بطولات آسيا، تُغلف بالإثارة والتنافس الشديد قد يخرج في بعض الأحيان عن الروح الرياضية.

ويملك جمهور الهلال ذكرى جميلة في مباريات الدوري ضد نادي الاتحاد، حيث نجح النجم ياسر القحطاني في حسم لقب الدوري السعودي عام 2008 بعدما سجل هدف الفوز لأزرق العاصمة بشعر رأسه في شباك الاتحاد خلال لقاء الفريقين في جدة، وأُطلق على هدفه في ذلك الوقت لقب ”هدف شعرة ياسر”.

وكان الهلال أخرج نادي الاتحاد من بطولة دوري أبطال آسيا من دور الثمانية، حيث تعادل الفريقين ذهابًا بدون أهداف، وفي مباراة العودة يوم الثلاثاء الماضي، فاز الهلال بثلاثية مقابل هدف في مباراة أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وبسبب إقصاء الاتحاد من دوري أبطال آسيا، فقد قرر مجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي إلغاء عقد اللاعب التشيلي لويس خيمينيز والاستغناء عنه بشكل نهائي لعدم تقديمه للأداء المنتظر منه مع العميد.