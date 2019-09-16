ذكريات سيئة لـ حكم لقاء الهلال والاتحاد مع أزرق العاصمة

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت سابق، تعيين الحكم الياباني ريوجي ساتو لإدارة مباراة الهلال والاتحاد في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويملك الحكم ساتو ذكريات سيئة مع نادي الهلال وجماهيره، بسبب طرده لثلاثة لاعبين من الهلال خلال إدارته لمباريات الفريق الأزرق في بطولة دوري أبطال آسيا.

البداية كانت مع طرد الحكم ريوجي ساتو للاعب نواف العابد في مباراة الهلال والوحدة الإماراتي في عام 2017، ثم طرده للحارس علي الحبسي حارس الهلال السابق في مباراة استقلال طهران الإيراني في عام 2018.

وطرد الحكم الياباني ساتو اللاعب نواف العابد خلال مباراة الهلال والاستقلال الإيراني في نسخة دوري أبطال آسيا في العام الحالي.

يستقبل نادي الهلال غدًا الثلاثاء، ضيفه نادي الاتحاد في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وستُقام مباراة الهلال والاتحاد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض معقل أزرق العاصمة.

وكان لقاء الذهاب بين الهلال والاتحاد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة كانت أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وقبل إقامة مباراة الهلال والاتحاد، سقط العميد في فخ الهزيمة، أمام نادي ضمك بثنائية مقابل هدف يوم الجمعة في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفقد الهلال نقطتين بعد التعادل مع الفيحاء بهدف لكل فريق في المباراة والتي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود أول أمس السبت.