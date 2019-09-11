رأي سابق كشف سر الخوف من التعاقد مع رينارد

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي، لانتقادات شديدة، وذلك عقب تعادل منتخب السعودية بالأمس مع المنتخب اليمني في الجولة الأولى من تصفيات آسيا والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وقبل التعاقد الرسمي مع رينارد لتدريب الأخضر اعترض البعض من النقاد الرياضيين على إحضار رينارد للمنتخب السعودي وهو لا يملك الخبرة الكافية عن كرة القدم الآسيوية وكرة القدم السعودية.

أبدى الناقد الرياضي عايد الرشيدي الناقد الحصري لـ قناة 24 الرياضية رأيه مسبقًا في المدرب رونار قائلًا: شخصيته ضعيفة وهو دائمًا يتأثر بالنجوم، ولا يُفكر في اتخاذ القرارات من عقله، أرى أنه لن يكون مناسبًا لـ المنتخب السعودي.

أكد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد أن الأخضر لم يظهر بالمستوى المتوقع في الشوط الأول ضد اليمن، مشددًا في الوقت ذاته على صعوبة مجموعة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال رينارد: “المباراة كانت صعبة في مجرياتها، لم نتمكن من الظهور بشكل مميز في الشوط الأول، لكننا تمكنا في الشوط الثاني من اللعب بشكل أفضل وتعديل النتيجة، رغم أن هدفنا كان تحقيق نقاط المباراة كاملة”.

وتابع خلال تصريحاته بعد مباراة السعودية ضد اليمن قائلًا: “عملنا طوال الأسبوع الماضي بشكل مكثف، ولم نغير الكثير على مستوى الطريقة، لذلك لابد من مضاعفة الجهد وزيادة العمل وتحقيق هدفنا”.

وكان رينارد استقال من تدريب المنتخب المغربي في يوليو الماضي، ليتولى بعدها بأيام قليلة تدريب المنتخب السعودي.